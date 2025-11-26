Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nach Verkehrsunfall mit Sachschaden sucht die Polizei den Verursacher

Schwerte (ots)

Zeugen haben am Samstag (22.11.2025) gegen 04.50 Uhr an der Hagener Straße in Schwerte einen geparkten Pkw entdeckt, der stark beschädigt war.

Die hinzugerufene Polizei konnte hinter dem Pkw Fahrzeugteile eines anderen Fahrzeugs entdecken. Ermittlungen haben bis jetzt ergeben, dass es sich dabei um ein Lieferfahrzeug - vermutlich einen Crafter o.ä. - des Herstellers "Volkswagen" handelt.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Tatnacht von Freitag (21.11.2025) auf Samstag (22.11.2025) geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

