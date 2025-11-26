PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nach Verkehrsunfall mit Sachschaden sucht die Polizei den Verursacher

Schwerte (ots)

Zeugen haben am Samstag (22.11.2025) gegen 04.50 Uhr an der Hagener Straße in Schwerte einen geparkten Pkw entdeckt, der stark beschädigt war.

Die hinzugerufene Polizei konnte hinter dem Pkw Fahrzeugteile eines anderen Fahrzeugs entdecken. Ermittlungen haben bis jetzt ergeben, dass es sich dabei um ein Lieferfahrzeug - vermutlich einen Crafter o.ä. - des Herstellers "Volkswagen" handelt.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Tatnacht von Freitag (21.11.2025) auf Samstag (22.11.2025) geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

