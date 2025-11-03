Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten

Freden (ots)

Am frühen Morgen des 3. November 2025 haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Volksbank-Filiale in Freden/Leine gesprengt. Am Gebäude und am Geldautomaten entstand ein Sachschaden, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Personen wurden aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt.

Die Sprengung wurde gegen 04:00 Uhr von einem Bürger gemeldet. Nach ersten Informationen sollen mindestens zwei Personen anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei gelang den Tätern die Flucht. Derzeit ist noch unklar, ob Bargeld erbeutet wurde.

Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.

Zeuginnen oder Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück als Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen wird die Sachleitung übernehmen. Presseanfragen sind daher an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Osnabrück zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell