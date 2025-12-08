Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche im Karlsruher Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Freitag, zwischen 14:45 Uhr und 19:15 Uhr auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung in der Karlsruher Weststadt. In der Folge hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung in der Wichernstraße. Auf der Suche nach Beute durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten.

In der Nordweststadt brachen ebenfalls Unbekannte am Samstag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:15 Uhr, über ein Küchenfenster im rückwärtigen Bereich in ein Einfamilienhaus in der Kieferäckerstraße ein. Auch hier durchwühlten die Täter in allen Räumen die Schränke und Schubladen.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell