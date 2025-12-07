Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)-Zeugen zu Handgreiflichkeiten auf dem Weihnachtsmarkt Karlsruhe gesucht

Karlsruhe (ots)

Mit einer als Störer zu bezeichnenden männlichen Person mussten sich Beamte des PRev KA-Marktplatz am Sonntagabend auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt im Bereich Marktplatz befassen. Bislang ist bekannt, dass es zwischen dem Mann und einer Frau zu einer Handgreiflichkeit in der Form eines Schlages gegen den Oberkörper gekommen sein soll. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Mann bereits im Vorfeld anderen Besuchern des Weihnachtsmarktes gegenüber übergriffig geworden sein soll, insbesondere einer Frau mit Kinderwagen und einer älteren Frau in männlicher Begleitung. Diese beiden Personen werden zur Sachklärung gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon 0721 666 3311 in Verbindung zu setzen. Weiterhin werden Personen bzw. Zeugen gesucht, die die Vorfälle im Bereich eines Crepes-Standes sowie zuvor auf dem Weihnachtsmarktbereich Marktplatz beobachtet haben. Die Vorfälle haben sich vor und nach 18 Uhr zugetragen.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell