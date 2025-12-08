Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Neureut gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Freitag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnwägen und einen Wohncontainer in Neureut ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand überstiegen die Täter offenbar zwischen 10:30 Uhr und 22:45 Uhr zunächst einen am Waldrand befindlichen Zaun in der Linkenheimer Landstraße. Auf dem dortigen Gelände hebelten sie im weiteren Verlauf zwei Wohnwägen und einen Wohncontainer gewaltsam auf, durchsuchten die Objekte und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzten.

