Polizei Essen

POL-E: Essen: 15-Jährige wird von Transporter angefahren und verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte: Gestern Abend (7. Dezember) wurde eine 15-jährige Fußgängerin an der Marktstraße/Borbecker Straße von einem Transporter angefahren und dabei verletzt.

Die 15-Jährige wollte gegen 20:20 Uhr (aus Richtung Fußgängerzone kommend) die Markstraße überqueren, als sie plötzlich von einem von rechts kommenden Transporter angefahren wurde. Alle drei Insassen (zwei Männer/eine Frau) stiegen aus dem Fahrzeug. Sie schauten nach dem Mädchen, sprachen es aber nicht an. Stattdessen fuhren sie weiter.

Ein Rettungswagen brachte die verletzte 15-Jährige ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer. Das Mädchen beschrieb die Personen als südländisch aussehend und im Alter von 20 bis Mitte 30.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeug bzw. zum Fahrer machen können. Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell