Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Einbruch: Minderjährige Verdächtige gestellt

Krefeld (ots)

Als eine Krefelderin am Dienstagmorgen (17. Dezember 2024) in Bockum nach Hause kam, traf sie auf zwei junge Frauen, die gerade ihr Grundstück verließen, auf ihre Ansprache nicht reagierten und die Flucht ergriffen. Kurz darauf musste sie feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht worden waren. Sie alarmierte die Polizei.

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten in der Nähe des Hauses zwei Verdächtige aufgreifen, auf welche die Personenbeschreibungen durch die Frau und eine weitere Zeugin passten. Bei einer von ihnen fanden sie Geld und Werkzeuge. Die Verdächtigen sind 13 und 14 Jahre alt und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft dem Jugendamt übergeben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell