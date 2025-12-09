Polizei Essen

POL-E: Essen: Safe City trifft "alten Bekannten" - 22-Jähriger mit zwei Haftbefehlen festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (8. Dezember) kontrollierten Kräfte des Präsenzkonzeptes Safe City einen 22-jährigen Essener (somalisch) auf der Viehofer Straße. Aufgrund zweier Haftbefehle wurde der Essener festgenommen.

Gegen 19:30 Uhr bestreiften die Einsatzkräfte die Viehofer Straße. Auf Höhe der Kasteienstraße, ein Bereich der den Beamten bereits mehrfach durch Drogenhandel aufgefallen war, stellten die Beamten einen verdächtigen Mann fest, der den Polizisten ebenso für etwaigen Handel mit Betäubungsmitteln bekannt war.

Bei einer anschließenden Kontrolle der Person bestätigte sich der Verdacht. Die Einsatzkräfte stellten nicht nur mehrere Druckverschlusstütchen mit Marihuana und ein verdeckt getragenes Messer fest, sondern auch, dass bei dem 22-jährigen Essener mit somalischer Staatsangehörigkeit zwei offene Haftbefehle bestanden.

Der vormals Gesuchte wurde entsprechend festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell