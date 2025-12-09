POL-E: Essen: Safe City trifft "alten Bekannten" - 22-Jähriger mit zwei Haftbefehlen festgenommen
Essen (ots)
45127 E.-Stadtkern: Gestern Abend (8. Dezember) kontrollierten Kräfte des Präsenzkonzeptes Safe City einen 22-jährigen Essener (somalisch) auf der Viehofer Straße. Aufgrund zweier Haftbefehle wurde der Essener festgenommen.
Gegen 19:30 Uhr bestreiften die Einsatzkräfte die Viehofer Straße. Auf Höhe der Kasteienstraße, ein Bereich der den Beamten bereits mehrfach durch Drogenhandel aufgefallen war, stellten die Beamten einen verdächtigen Mann fest, der den Polizisten ebenso für etwaigen Handel mit Betäubungsmitteln bekannt war.
Bei einer anschließenden Kontrolle der Person bestätigte sich der Verdacht. Die Einsatzkräfte stellten nicht nur mehrere Druckverschlusstütchen mit Marihuana und ein verdeckt getragenes Messer fest, sondern auch, dass bei dem 22-jährigen Essener mit somalischer Staatsangehörigkeit zwei offene Haftbefehle bestanden.
Der vormals Gesuchte wurde entsprechend festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. /RB
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell