POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Waren aus Geschäft - Fotofahndung
Essen (ots)
45130 E.-Rüttenscheid: Am 20. März 2024 entwendeten zwei Unbekannte mehrere Artikel aus einem Haushaltswarengeschäft an der Rüttenscheider Straße. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen.
Gegen 17:30 Uhr betraten die beiden Personen das Geschäft. Im Verkaufsraum sahen sie sich um und nahmen anschließend einen Müslibecher, eine Vorratsdose sowie eine Salz- und Pfeffermühle an sich. Anschließend verließen die beiden das Geschäft, ohne zu bezahlen.
Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen.
Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/188682
Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB
