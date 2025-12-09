PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Waren aus Geschäft - Fotofahndung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Am 20. März 2024 entwendeten zwei Unbekannte mehrere Artikel aus einem Haushaltswarengeschäft an der Rüttenscheider Straße. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Gegen 17:30 Uhr betraten die beiden Personen das Geschäft. Im Verkaufsraum sahen sie sich um und nahmen anschließend einen Müslibecher, eine Vorratsdose sowie eine Salz- und Pfeffermühle an sich. Anschließend verließen die beiden das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/188682

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

