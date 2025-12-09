PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Andernach

Andernach (ots)

Im Bezug auf die Pressemeldung vom 08.12.2025 um 22:34 Uhr wird folgendes ergänzt.

Am Abend des 08.12.2025 kam es zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Andernach. Hierbei brannte eine Wohnung komplett aus. Durch die unmittelbar durchgeführte Brandbekämpfung seitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. Mehrere Bewohner wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Das Haus ist aufgrund des Rauchs und der Löscharbeiten zunächst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Ordnungsamtes und der Polizei.

Rückfragen bitte an:

PI Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach

Tel.: 02632 9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

