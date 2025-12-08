POL-PDKO: Presseerstmeldung zu dem Brand eines Mehrfamilienhaus in Andernach
Andernach (ots)
Aktuell befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Breite Str. in Andernach. Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Anwohner werden gebeten die Fenster geschlossen zu halten.
Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wird nachberichtet.
