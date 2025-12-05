PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Grabkreuzen und Grablampen auf dem Friedhof in Kobern-Gondorf

Polizei Brodenbach (ots)

Auf dem Friedhof an der Römerstraße in Kobern-Gondorf wurden vermutlich in den vergangenen Tagen mehrere Grabkreuze sowie Grablampen aus Metall entwendet.

Bislang sind mehrere betroffene Gräber bekannt.

Hinweise zu den Diebstählen werden an die Polizeiwache Brodenbach oder andere Polizeidienststellen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Polizeiwache Brodenbach, 0261-103 54950
Polizei Koblenz Metternich, 0261-10354250

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 10:10

    POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Lahnstein

    Lahnstein (ots) - In den vergangenen Tagen und insbesondere am Donnerstag, 04.12., fanden im Bereich Lahnstein verstärkte Geschwindigkeitskontrollen statt. Der Focus lag darauf, den besonderen Gefahren im Herbst und Winter auf den Straßen zu begegnen. Außer den schlechteren Sicht- und Straßenverhältnissen in der nassen und kalten Jahreszeit, weißt die Polizei ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 15:38

    POL-PDKO: Brand eines Kleintransporters auf der B42 mit Vollsperrung

    Braubach (ots) - Am Donnertag, den 04.12.2025, wird gegen 11:40 Uhr der Vollbrand eines Kleintransporters auf der B 42 in Höhe der Ausfahrt Braubach gemeldet. Der Fahrer stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung ausgehend von der Mittelkonsole fest und lenkte den PKW in eine Nothaltebucht zwischen Braubach-Nord und Braubach-Süd, wo dieser im Frontbereich in ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 12:24

    POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf B421 bei Kappel

    Simmern/Hunsrück (ots) - Am 04.12.2025 ereignete sich gegen 07:09 Uhr auf der B 421 zwischen Kappel und Kirchberg ein Verkehrsunfall. Hierbei überholte ein in Fahrtrichtung Kirchberg fahrender PKW einen Schwertransporter, als sich ein LKW auf der Gegenspur näherte. Der Schwertransporter sowie der entgegenkommende LKW mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. Beim Wiedereinscheren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren