Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Grabkreuzen und Grablampen auf dem Friedhof in Kobern-Gondorf

Polizei Brodenbach (ots)

Auf dem Friedhof an der Römerstraße in Kobern-Gondorf wurden vermutlich in den vergangenen Tagen mehrere Grabkreuze sowie Grablampen aus Metall entwendet.

Bislang sind mehrere betroffene Gräber bekannt.

Hinweise zu den Diebstählen werden an die Polizeiwache Brodenbach oder andere Polizeidienststellen erbeten.

