Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines Kleintransporters auf der B42 mit Vollsperrung

Braubach (ots)

Am Donnertag, den 04.12.2025, wird gegen 11:40 Uhr der Vollbrand eines Kleintransporters auf der B 42 in Höhe der Ausfahrt Braubach gemeldet. Der Fahrer stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung ausgehend von der Mittelkonsole fest und lenkte den PKW in eine Nothaltebucht zwischen Braubach-Nord und Braubach-Süd, wo dieser im Frontbereich in Brand geriet und schließlich ausbrannte. Der Fahrer konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen und die Feuerwehr verständigen. Die B 42 war für die Löscharbeiten der Feuerwehreinheiten Nieder- und Oberlahnstein für ca. 45 Minuten in Höhe Braubach voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Ortslage Braubach abgeleitet.

