PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

56291 Badenhard (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025 zwischen 06:00 Uhr und 07:30 Uhr wurde in der Einmündung Hauptstraße / Auf der Hohl in 56291 Badenhard ein geparktes Fahrzeug durch einen Unfall mit Flucht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacher um einen LKW handeln.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard (Tel. 06742 8090) zu melden

Rückfragen bitte an:

​Polizeiinspektion Boppard
tel. 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:59

    POL-PDKO: Zeugen gesucht

    Neuwied (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, dem 01. Dezember 2025, haben bislang unbekannte Täter ein Verkehrsschild auf die Feldkircher Straße, Höhe Hausnummer 29, gezogen. Das Schild wurde so auf der Fahrbahn platziert, dass es für den Fahrer eines vorbeifahrenden Linienbusses nicht rechtzeitig erkennbar war. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Bus und dem Verkehrsschild. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Am Bus ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:10

    POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Boppard (ots) - Am Samstagvormittag, den 29.11.2025, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des PENNY Marktes, Casinostraße 60 in 56154 Boppard (Buchholz), zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Skoda Octavia auf dem Parkplatz des PENNY Einkaufmarktes in der Nähe des Eingangs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte dieser einen Unfallschaden an der hinteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren