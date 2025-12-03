Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

56291 Badenhard (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025 zwischen 06:00 Uhr und 07:30 Uhr wurde in der Einmündung Hauptstraße / Auf der Hohl in 56291 Badenhard ein geparktes Fahrzeug durch einen Unfall mit Flucht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem Verursacher um einen LKW handeln.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard (Tel. 06742 8090) zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell