POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Boppard (ots)

Am Samstagvormittag, den 29.11.2025, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des PENNY Marktes, Casinostraße 60 in 56154 Boppard (Buchholz), zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Skoda Octavia auf dem Parkplatz des PENNY Einkaufmarktes in der Nähe des Eingangs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte dieser einen Unfallschaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken auf dem Parkplatz des PENNY Marktes den oben genannten Skoda Octavia und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter 06742 809-0 oder per Mail piboppard@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

