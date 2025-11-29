PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Berufsinfoabend bei der Polizei Andernach

Andernach (ots)

Die Polizei Andernach lädt alle, die sich für den Beruf des Polizeibeamten interessieren, am Montag, 15. Dezember 2025 ab 17:00 Uhr zu einem Berufsinfoabend ein. Hierbei können sich Interessierte über den abwechslungs- und facettenreichen Beruf, die Zugangsvoraussetzungen und das Studium zum Polizeikommissar / zur Polizeikommissarin oder zum Kriminalkommissar / zur Kriminalkommissarin informieren.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit mit unseren Einstellungsberatern ins Gespräch zu kommen.

Anmeldung:

Interessierte sind herzlich eingeladen sich für den Berufsinfoabend bis zum 11.12.2025 per E-Mail an PiAndernach.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de anzumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
Tel.: 02632 9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

