Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Betriebsstörung bei einer Tankstelle in Lahnstein

Lahnstein (ots)

Auf Grund einer betrieblichen Störung bei der Ausgabe von Dieselkraftstoff einer örtlichen Tankstelle in Lahnstein kam es im Laufe des Vormittags vom 29.11.2025 zu mehreren Pannen-PKW auf den umliegenden Bundesstraßen, die polizeiliche Einsätze ausgelöst haben.

Einige Fahrzeuge mussten abgesichert und abgeschleppt werden.

Zwischenzeitlich wurde der Dieselkraftstoff an der betroffenen Tankstelle aus dem Betrieb genommen. Das Unternehmen ist bemüht die Ursache der Störung zu finden.

Die Polizei Lahnstein steht für Rückfragen zur Verfügung, sollten Sie im Laufe des heutigen Morgens oder Vormittags Diesel in Lahnstein getankt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell