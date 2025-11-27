Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Falschfahrer im Industriegebiet Dörth flüchtet nach Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Dörth (ots)

Am Montag, den 24.11.2025 gegen 13:15 Uhr, kam es im Industriegebiet Dörth zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der Fahrer eines schwarzen Audi SUV versuchte einen vorausfahrenden PKW zu überholen und unterschätzte hierbei vermutlich die benötigte Strecke, sodass der auf dem Stück zwischen den beiden Kreisverkehren links auf den baulich getrennten Fahrstreifen für den Gegenverkehr geriet.

Hier bog er auch nicht bei der nächsten Gelegenheit nach links ins Industriegebiet ab, sondern beschleunigte sein Fahrzeug um ans Ende der baulichen Trennung zu gelangen. Ein entgegenkommender BMW SUV musste sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und dem Audi ausweichen. Der Audi fuhr nach links ins Bankett und überfuhr einen Leitpfosten. Anschließend flüchtete er nach dieser gefährlichen Situation auf die B327 in FR Koblenz. Es konnte lediglich ein Teil des Kennzeichens abgelesen werden, wonach der Audi ein GOA-Kennzeichen haben soll. Am Unfallort konnten Teile der Kühlergrills/Frontblenden sichergestellt werden.

Die Polizei Boppard sucht nun nach Zeugen des Unfalls oder sonstigen Hinweisen zu dem Fahrzeug. Insbesondere der Fahrer des beteiligten BMW könnte sachdienliche Angaben machen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell