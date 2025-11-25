POL-PDKO: Fahrraddiebstahl in Waldesch
Waldesch (ots)
In der Nacht von Montag, 24.11.2025, auf Dienstag, 25.11.2025, wurde vermutlich gegen 23:00 Uhr ein Fahrrad aus einem Schuppen in Waldesch im Bereich Hübingerweg / Eschbachhöhenweg entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon.
Die Polizeiinspektion Boppard bittet um sachdienliche Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Telefon: 06742/809-0
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell