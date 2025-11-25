POL-PDKO: Fahrraddiebstahl in Waldesch

Simmern / Hunsrück (ots) - Zeugenaufruf - Falschfahrer auf der B50 bei Simmern Am Samstag, den 22.11.2025 kam es gegen 20:00 Uhr zur Falschfahrt eines PKW auf der B50 bei Simmern. Der bisher unbekannte PKW befuhr die Richtungsfahrbahn in Richtung Rheinböllen in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ein ordnungsgemäß fahrender PKW konnte durch Ausweichen einen ...

