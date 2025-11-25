PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrraddiebstahl in Waldesch

Waldesch (ots)

In der Nacht von Montag, 24.11.2025, auf Dienstag, 25.11.2025, wurde vermutlich gegen 23:00 Uhr ein Fahrrad aus einem Schuppen in Waldesch im Bereich Hübingerweg / Eschbachhöhenweg entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742/809-0
E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

