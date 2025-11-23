Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 21.11.-23.11.2025

Simmern / Hunsrück (ots)

Zeugenaufruf - Falschfahrer auf der B50 bei Simmern

Am Samstag, den 22.11.2025 kam es gegen 20:00 Uhr zur Falschfahrt eines PKW auf der B50 bei Simmern. Der bisher unbekannte PKW befuhr die Richtungsfahrbahn in Richtung Rheinböllen in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ein ordnungsgemäß fahrender PKW konnte durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Es dürften weitere Fahrzeuge gefährdet worden sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug machen können - wobei auch Dashcam-Aufnahmen, auf denen das Kennzeichen nicht erkennbar ist, ermittlungsdienlich sind - werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

