POL-PDKO: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW auf der B9 in FR Bonn
Weißenthurm (ots)
Am Freitag, den 21.11.2025, kam es gegen 11:55 Uhr, auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn, zwischen Weißenthurm und Andernach Hafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Es kam zur Kollision zwischen zwei LKW und zwei PKW. Die Fahrbahn ist teilweise gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert an.
