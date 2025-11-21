POL-PDKO: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW auf der B9 in FR Bonn

Mülheim-Kärlich (ots) - Am Dienstag, den 18.11.2025, ereignete sich gegen 17:15 Uhr, auf der B9, in Fahrtrichtung Koblenz, auf Höhe des Industriegebietes Mülheim-Kärlich, ein Verkehrsunfall. Im stockenden Verkehr kam es zu einem Auffahrunfall, an welchem fünf PKW beteiligt waren. Die Fahrzeuginsassen der beteiligten PKW wurden nicht verletzt. Drei PKW wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht ...

