Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kind wurde durch Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Andernach (ots)

Am Freitag den 21.11.2025 gegen 07:40 Uhr kam es in Andernach an der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße/Aktienstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 11 jähriges Kind verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah der männliche Fahrzeugführer eines weißen Audis beim links abbiegen das 11 jährige Kind. Das Kind überquerte mit seinem Fahrrad auf dem eingezeichneten Radweg die Fahrbahn. Das Kind kam aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum weißen Audi machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.

