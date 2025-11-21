PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressenachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B9 mit Personenschaden - Zeugenaufruf

Andernach (ots)

Wie bereits in der Presseerstmeldung dargelegt, kam es am 21.11.2025 gegen 11:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9, Fahrtrichtung Bonn, kurz vor der Anschlussstelle Andernach-Hafen, mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW von einem Parkplatz auf die B9 in Richtung Bonn auf. Dabei missachtet er das führ ihn geltende Stoppschild und fuhr, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr der B9 zu achten, auf.

Ein vorbeifahrender LKW konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Ein weiterer LKW musste dem zum Stehen gekommenen LKW ausweichen und kollidiert dabei mit der Fahrzeugfront bzw. der Beifahrerseite mit diesem. Zwei weitere nachfolgende PKWs kollidierten in der Folge mit den vorgenannten Unfallgeschädigten bzw. mit der dortigen Leitplanke. Ein PKW, welcher sich auf der Gegenspur befand, wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile getroffen.

Der 68 jährige Fahrer des zweiten LKWs erlitt eine Kopfverletzung, eine 33 jährige PKW-Fahrerin u.a. ein Schleudertrauma.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

Die B9 musste in dem Abschnitt für ca. 30 Minuten in Richtung Bonn gesperrt werden.

Der Unfallverursacher ist derweil flüchtig und noch unbekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-9210
i.A. PHK Bauerfeind

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

