Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann bedroht Schüler und wandert ins Gefängnis

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden am 13. November 2025 um 13:25 Uhr von der Leitstelle der Citybahn Chemnitz über eine Bedrohung in der Citybahn auf der Strecke von Burgstädt nach Chemnitz informiert.

Demnach soll ein 26jähriger deutscher Staatsangehöriger mehrere Schüler bedroht und Gewalt angedroht haben, um seine "Sitzplatzansprüche" zu sichern.

Eine 34jährige Frau, welche die Situation erkannte, griff beherzt ein und beschützte die Schüler, indem sie den Mann beruhigte und damit Schlimmeres verhindern konnte.

Sofort begaben sich Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zum Bahnsteig der ankommenden Citybahn am Chemnitzer Hauptbahnhof, um den Tatverdächtigen einer Kontrolle zu unterziehen und den Sachverhalt mit der Zeugin aufzuklären. Die geschädigten Schüler waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Bahn.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Tatverdächtigen ergab, dass dieser strenge Bewährungsauflagen zu befolgen hat, da er bereits wegen verschiedener Delikte, unter anderem wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, verurteilt wurde.

Der Deutsche wurde zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle verbracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen am heutigen Tag dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der Richter hob die Bewährung auf und veranlasste die Einlieferung in eine JVA.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz bittet weiterhin, dass sich die geschädigten Schüler als Zeugen bei der Dienststelle melden unter:

0371/4615-105

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

