Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt die Bundespolizei mehrere Haftbefehle

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten heute morgen um 06:30 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain einen rumänischen Staatsangehörigen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 32jährige Mann konnte die geforderte Geldstrafe von über 880 Euro aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Auch am gestrigen Tag um 13:20 Uhr wurde ein 32jähriger Litauer einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm wurde ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut, ebenfalls wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Der litauische Staatsangehörige konnte die Geldstrafe von über 2000 Euro aufbringen und einreisen.

Ebenfalls gestern, um 02:00 Uhr, wurde ein Rumäne von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Der 49 Jahre alte Mann musste ebenfalls einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen einer Ordnungswidrigkeit begleichen. Er bezahlte die Geldbuße von fast 200 Euro und setzte seine Reise fort.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

