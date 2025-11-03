PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Syrer schlägt Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst in der Citybahn

Chemnitz (ots)

Am 1. November 2025 um 14:00 Uhr kontrollierten Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst, der DB AG, einen syrischen Staatsangehörigen in der Citybahn von Chemnitz nach Aue.

Während der Kontrolle schlug der 32jährige Syrer auf die Männer vom Sicherheitsdienst im Alter von 37 und 44 Jahren ein.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz nahmen den Syrer mit zur Dienststelle. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er auf freien Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 10:41

    BPOLI C: Nach Einreisekontrolle zum Haftrichter

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 23. Oktober 2025 um 23:00 Uhr wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen den 34jährigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Betruges vorliegt. Der Ukrainer wurde festgenommen und in ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:15

    BPOLI C: 65-Jähriger belästigt Reisende im Zug

    Chemnitz/Einsiedel (ots) - Heute Morgen gegen 07:50 Uhr informierte ein Zugbegleiter das Bundespolizeirevier Chemnitz, dass eine männliche Person ohne Fahrschein in der Citybahn von Chemnitz ach Einsiedel fuhr. Hierbei entwendete er die Flasche eines mitfahrenden Schülers. Einer weiteren Schülerin zog er an den Haaren und masturbierte in der geschlossenen Hose. Zudem rieb er seinen Körper mit eindeutig sexueller ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:12

    BPOLI C: 27-Jähriger attackiert Einsatzkräfte am Chemnitzer Hauptbahnhof

    Chemnitz (ots) - Am 22.10.2025 gegen 23:15 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Bereich der DHL-Packstation im Chemnitzer Hauptbahnhof eine schlafende männliche Person fest. Auf Nachfrage gab der 27-jährige syrische Staatsangehörige an, keine Reiseabsichten zu haben, sondern lediglich dort nächtigen zu wollen. Daraufhin sprach ihm die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren