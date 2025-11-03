Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Syrer schlägt Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst in der Citybahn

Chemnitz (ots)

Am 1. November 2025 um 14:00 Uhr kontrollierten Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst, der DB AG, einen syrischen Staatsangehörigen in der Citybahn von Chemnitz nach Aue.

Während der Kontrolle schlug der 32jährige Syrer auf die Männer vom Sicherheitsdienst im Alter von 37 und 44 Jahren ein.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz nahmen den Syrer mit zur Dienststelle. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er auf freien Fuß belassen.

