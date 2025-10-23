PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 27-Jähriger attackiert Einsatzkräfte am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Am 22.10.2025 gegen 23:15 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Bereich der DHL-Packstation im Chemnitzer Hauptbahnhof eine schlafende männliche Person fest. Auf Nachfrage gab der 27-jährige syrische Staatsangehörige an, keine Reiseabsichten zu haben, sondern lediglich dort nächtigen zu wollen. Daraufhin sprach ihm die Streife einen Platzverweis aus und forderte ihn auf den Hauptbahnhof Chemnitz zu verlassen. Diesem kam er, wenn auch widerwillig, augenscheinlich nach, indem er sich in Richtung Hauptausgang begab. Kurz vor Verlassen des Bahnhofes drehte er sich jedoch plötzlich um und attackierte die Beamten. Nachdem er zunächst mit einem mitgeführten Blechschild (vermutlich Gebetstafel) und einem gefüllten Beutel nach den Beamten warf und diese verfehlte, schlug er kurz darauf einen Beamten mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser aufgrund einer Schwellung später in die örtliche Notaufnahme verbracht werden musste.

Der 27-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und ins Bun-despolizeirevier Chemnitz Hauptbahnhof verbracht. Dieser Maßnahme versuchte er sich vehement zu entziehen. Er verhielt sich unkooperativ und aggressiv.

Es wurde Strafanzeige gegen den polizeibekannten Syrer wegen Wider-stand und Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte erstattet.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwaltschaft wurde einem beschleunigten Verfahren zugestimmt und der syrische Staatsangehörige im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Der verletzte Beamte ist weiterhin dienstfähig.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz

