PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreise endet für 20-Jährige in der JVA

Reitzenhain (ots)

Für eine 20-jährige tschechische Staatsangehörige endete die gestrige Einreisekontrolle am Grenzübergang Reitzenhain in der JVA. Beamte der Bundespolizei stellten bei der Überprüfung ihrer Personalien einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes München, wegen Betruges, fest. Sie wurde festgenommen und in die JVA nach Chemnitz eingelie-fert. Am heutigen Tag soll sie am Amtsgericht Chemnitz dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein 37-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, welcher ebenfalls am gestrigen Tag durch Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Reit-zenhain kontrolliert wurde, konnte einer Einlieferung in die JVA entgehen. Gegen ihn lag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft München zur Strafvollstreckung vor. Wegen Unterschlagung hatte er noch eine Geld-strafe in Höhe von insgesamt 2032,50 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstra-fe von 48 Tagen zu verbüßen. Da er die geforderte Geldsumme vor Ort beglich, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 108 oder 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 09:24

    BPOLI C: Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am vergangenen Freitag, den 17. Oktober 2025, um 13.00 Uhr wurde ein 26jähriger tschechischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Gegen den Mann lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:17

    BPOLI C: Nach Diebstahl im DB Store - mehrere Anzeigen gegen 26-Jährigen aufgenommen

    Chemnitz (ots) - Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Chemnitz wurden heute Morgen gegen 06:00 Uhr von einem Mitarbeiter des DB Store über eine Diebstahlshandlung informiert. Eine Streife konnte wenig später den 26-jährigen marokkanischen Tatverdächtigen unmittelbar vor dem Bahnhof feststellen. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung sollte er zum Revier im ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:37

    BPOLI C: Nach Zahlung hoher Geldstrafen Weiterreise gestattet

    Reitzenhain (ots) - Am Wochenende konnten drei Männer ihre Einreise nach Deutschland fortsetzen, nachdem sie ihre offenen Geldstrafen beglichen hatten. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten zunächst am Samstag gegen 20:00 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in Reitzenhain einen 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren