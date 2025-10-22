Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreise endet für 20-Jährige in der JVA

Reitzenhain (ots)

Für eine 20-jährige tschechische Staatsangehörige endete die gestrige Einreisekontrolle am Grenzübergang Reitzenhain in der JVA. Beamte der Bundespolizei stellten bei der Überprüfung ihrer Personalien einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes München, wegen Betruges, fest. Sie wurde festgenommen und in die JVA nach Chemnitz eingelie-fert. Am heutigen Tag soll sie am Amtsgericht Chemnitz dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein 37-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, welcher ebenfalls am gestrigen Tag durch Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Reit-zenhain kontrolliert wurde, konnte einer Einlieferung in die JVA entgehen. Gegen ihn lag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft München zur Strafvollstreckung vor. Wegen Unterschlagung hatte er noch eine Geld-strafe in Höhe von insgesamt 2032,50 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstra-fe von 48 Tagen zu verbüßen. Da er die geforderte Geldsumme vor Ort beglich, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell