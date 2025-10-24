Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Nach Einreisekontrolle zum Haftrichter

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 23. Oktober 2025 um 23:00 Uhr wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen den 34jährigen Mann ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera wegen Betruges vorliegt.

Der Ukrainer wurde festgenommen und in die Diensträume der Bundespolizeiinspektion Chemnitz verbracht.

Eine Haftrichtervorführung ist für den heutigen Tag geplant

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell