Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 65-Jähriger belästigt Reisende im Zug

Chemnitz/Einsiedel (ots)

Heute Morgen gegen 07:50 Uhr informierte ein Zugbegleiter das Bundespolizeirevier Chemnitz, dass eine männliche Person ohne Fahrschein in der Citybahn von Chemnitz ach Einsiedel fuhr. Hierbei entwendete er die Flasche eines mitfahrenden Schülers. Einer weiteren Schülerin zog er an den Haaren und masturbierte in der geschlossenen Hose. Zudem rieb er seinen Körper mit eindeutig sexueller Gestik an einer weiteren Schülerin.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz begab sich unmittelbar nach Einsiedel und nahm den polizeibekannten 65-jährigen Deutschen fest.

Bei seiner Festnahme am Bahnhof Einsiedel zeigte der Beschuldigte gegenüber den eingesetzten Beamten der Bundespolizei Chemnitz aggressives Verhalten und verletzte eine Beamtin mit einem Tritt in den Oberschenkel. Die Beamtin erlitt dadurch Schmerzen und musste ihren Dienst abbrechen.

In Zusammenarbeit mit der dem Ordnungsamt Chemnitz wird der Beschuldigte am heutigen Tag einem Facharzt vorgestellt.

