PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 65-Jähriger belästigt Reisende im Zug

Chemnitz/Einsiedel (ots)

Heute Morgen gegen 07:50 Uhr informierte ein Zugbegleiter das Bundespolizeirevier Chemnitz, dass eine männliche Person ohne Fahrschein in der Citybahn von Chemnitz ach Einsiedel fuhr. Hierbei entwendete er die Flasche eines mitfahrenden Schülers. Einer weiteren Schülerin zog er an den Haaren und masturbierte in der geschlossenen Hose. Zudem rieb er seinen Körper mit eindeutig sexueller Gestik an einer weiteren Schülerin.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz begab sich unmittelbar nach Einsiedel und nahm den polizeibekannten 65-jährigen Deutschen fest.

Bei seiner Festnahme am Bahnhof Einsiedel zeigte der Beschuldigte gegenüber den eingesetzten Beamten der Bundespolizei Chemnitz aggressives Verhalten und verletzte eine Beamtin mit einem Tritt in den Oberschenkel. Die Beamtin erlitt dadurch Schmerzen und musste ihren Dienst abbrechen.

In Zusammenarbeit mit der dem Ordnungsamt Chemnitz wird der Beschuldigte am heutigen Tag einem Facharzt vorgestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 12:12

    BPOLI C: 27-Jähriger attackiert Einsatzkräfte am Chemnitzer Hauptbahnhof

    Chemnitz (ots) - Am 22.10.2025 gegen 23:15 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Bereich der DHL-Packstation im Chemnitzer Hauptbahnhof eine schlafende männliche Person fest. Auf Nachfrage gab der 27-jährige syrische Staatsangehörige an, keine Reiseabsichten zu haben, sondern lediglich dort nächtigen zu wollen. Daraufhin sprach ihm die ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 08:03

    BPOLI C: Einreise endet für 20-Jährige in der JVA

    Reitzenhain (ots) - Für eine 20-jährige tschechische Staatsangehörige endete die gestrige Einreisekontrolle am Grenzübergang Reitzenhain in der JVA. Beamte der Bundespolizei stellten bei der Überprüfung ihrer Personalien einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes München, wegen Betruges, fest. Sie wurde festgenommen und in die JVA nach Chemnitz eingelie-fert. Am heutigen Tag soll sie am Amtsgericht Chemnitz ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:24

    BPOLI C: Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am vergangenen Freitag, den 17. Oktober 2025, um 13.00 Uhr wurde ein 26jähriger tschechischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Gegen den Mann lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren