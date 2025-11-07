PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 30-Jähriger hantiert am Hauptbahnhof mit Spielzeugwaffe

Chemnitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei bemerkte gestern gegen 20:30 Uhr eine männliche Person im Personentunnel des Chemnitzer Hauptbahnhofes, welche mit einer Waffe in der Hand hantierte. Der Beschuldigte machte einen angetrunkenen Eindruck.

Bei genauerem Hinsehen stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurde der 30-jährige somalische Staatsangehörige zum Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille.

Bei der Durchsuchung der Person wurde eine Geldbörse in seiner Jackentasche mit einem Personalausweis bzw. verschiedene Karten (Geldkarte, Krankenversicherungskarte etc.) festgestellt, welche nicht auf seine Person ausgestellt waren.

Diese wurden sichergestellt und eine Anzeige gegen den 30-Jährigen wegen Unterschlagung erstattet.

Anschließend wurde er auf freien Fuß aus der Dienststelle entlassen.

