Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende mehrere Haftbefehle in Reitzenhain

Reitzenhain (ots)

Erneut konnte Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen der wieder-eingeführten Grenzkontrollen in Reitzenhain mehrere Haftbefehle voll-strecken.

Zunächst wurden am Samstag bei Kontrollen ein 42-jähriger rumänischer Staatsangehöriger und ein 37-jähriger moldauischer Staatsangehöriger mit Ausschreibungen zur Strafvollstreckung festgestellt.

Der 42-Jährige war wegen Steuerhinterziehung vom Amtsgericht Mosbach zu einer Geldstrafe von 1202,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 37 Tagen verurteilt worden. Der Moldawier hatte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorliegen. Wegen Diebstahl hatte er noch eine offene Geldstrafe von 577,50 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen zu verbüßen.

Beide konnte die offenen Geldstrafen vor Ort begleichen und anschließend ihre Fahrt fortsetzen.

Auch ein 65-jähriger Ungar und ein 46-jähriger Rumäne, welche am Sonntag in Reitzenhain mit Strafvollstreckungshaftbefehlen festgestellt wurden, konnte ihre Fahrt nach Zahlung ihrer offenen Geldstrafen fortsetzen. Der 65-Jährige hatte wegen Gefährdung im Straßenverkehr noch eine Geldsumme in Höhe von 1582,50 Euro zu verbüßen, der 46-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung eine Geldsumme von 1134,50 Euro.

Die Einreise endete für einen 32-jährgen kosovarischen Staatsangehörigen in der JVA. Gegen ihn lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster mit einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten und ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Paderborn vor. Zudem liegt gegen ihn eine Einreiseverweigerung ins Schengengebiet bis Oktober 2027 vor. Aufgrund dessen ist nach Verbüßung seiner Freiheitsstrafe die Zurückweisung ins Heimatland geplant.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell