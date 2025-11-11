PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 10. November 2025 um 18:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain einen slowakischen Staatsangehörigen.

Bei der Überprüfung von dem 28jährigen Mann wurde festgestellt, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl der Slowakei wegen Diebstahl vorliegt.

Eine Haftrichtervorführung ist für den heutigen Tag geplant.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

