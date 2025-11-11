PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei weist indische Staatsangehörige nach Tschechien zurück

Bärenstein (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am 10. November 2025 um 14:30 Uhr am Grenzübergang in Bärenstein ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung.

Als Fahrer konnte ein 28jähriger Inder festgestellt werden. Er wies sich mit einem gültigen indischen Reisepass und gültigen deutschen Aufenthaltstitel aus.

In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere indische Staatsangehörige.

Als Beifahrer konnte ein 28 Jahre alter Inder festgestellt werden. Der indische Staatsangehörige wies sich mit einem gültigen indischen Reisepass aus, wobei er aber keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland vorweisen konnte.

Die fahndungsmäßige Überprüfung von dem Mann, ergab einen offenen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam wegen Urkundenfälschung. Die geforderte Geldstrafe von über 400,00 EUR konnte der Mann bezahlen.

Ein 21jähriger Inder befand sich auch in dem Fahrzeug. Er wies sich mit einem gültigen indischen Reisepass aus, auch er konnte keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen.

Die indischen Staatsangehörigen wurden zur Dienststelle verbracht.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 28jährige Fahrer auf freien Fuß belassen und die beiden Inder ohne aufenthaltslegitimierenden Dokumente an die tschechischen Behörden übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

