POL-PDKO: Gummistiefel verklemmt - PKW-Fahrer verursacht Unfall in Vallendar

Vallendar (ots)

Am Donnerstag, den 27. November 2025, kam es gegen 12:20 Uhr in Vallendar zu einem etwas ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann aus Bendorf war mit seinem PKW die abschüssige Goethestraße in Richtung Westerwaldstraße unterwegs. Kurz vor der Ampel blieb sein Gummistiefel unter dem Bremspedal hängen. Der Fahrer konnte dadurch nicht mehr bremsen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überfuhr er die rote Ampel an der Kreuzung zur Westerwaldstraße. Zwei PKW-Fahrer mussten eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Der Wagen des 75-Jährigen fuhr anschließend weiter geradeaus in die Mühlenstraße, wo ein Passant zur Seite springen musste, um nicht erfasst zu werden. Das PKW prallte schließlich frontal gegen eine Mauer und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

An der Mauer sowie am Fahrzeug entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

