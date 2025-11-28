PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere Graffiti an Hauswänden

Lahnstein (ots)

Am 28.11.25 wurde bei der Polizeiinspektion Lahnstein eine Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Hauswand angezeigt. Bei der Überprüfung des Tatortes in der Emser Landstraße konnte an weiteren Häusern ebenfalls Graffiti festgestellt werden. Insgesamt sind bislang 5 Häuser beschädigt worden. Der Tatzeitraum dürfte sich vom 27.11.2025 in den Abendstunden bis zum 28.11.2025 erstrecken. Das Graffiti besteht aus den Buchstaben "RWD"

Wenn jemand im angegebenen Zeitraum in der Emser Landstraße in Lahnstein etwas Verdächtiges gesehen hat, wird um Mitteilung an die Polizei in Lahnstein gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 15:17

    POL-PDKO: Gummistiefel verklemmt - PKW-Fahrer verursacht Unfall in Vallendar

    Vallendar (ots) - Am Donnerstag, den 27. November 2025, kam es gegen 12:20 Uhr in Vallendar zu einem etwas ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann aus Bendorf war mit seinem PKW die abschüssige Goethestraße in Richtung Westerwaldstraße unterwegs. Kurz vor der Ampel blieb sein Gummistiefel unter dem Bremspedal hängen. Der Fahrer konnte dadurch nicht ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 05:08

    POL-PDKO: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht !

    Neuwied (ots) - Am 27.11.2025 um kurz nach Mitternacht meldet ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen PKW mit auffälliger Fahrweise. Dieser befinde sich auf der B42 in Fahrtrichtung Neuwied von Linz aus kommend. Eine Funkstreifenwagenbesatzung kann das Fahrzeug in der Ortslage Leutesdorf feststellen. Trotz eindeutiger Anhaltesignale setzt der Fahrer seine Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren