POL-PDKO: Mehrere Graffiti an Hauswänden

Lahnstein (ots)

Am 28.11.25 wurde bei der Polizeiinspektion Lahnstein eine Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Hauswand angezeigt. Bei der Überprüfung des Tatortes in der Emser Landstraße konnte an weiteren Häusern ebenfalls Graffiti festgestellt werden. Insgesamt sind bislang 5 Häuser beschädigt worden. Der Tatzeitraum dürfte sich vom 27.11.2025 in den Abendstunden bis zum 28.11.2025 erstrecken. Das Graffiti besteht aus den Buchstaben "RWD"

Wenn jemand im angegebenen Zeitraum in der Emser Landstraße in Lahnstein etwas Verdächtiges gesehen hat, wird um Mitteilung an die Polizei in Lahnstein gebeten.

