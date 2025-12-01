PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Körperliche Auseinandersetzung in Kruft zwischen 2 männl. Personen im Ortskern.

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am 01.12.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Bachstraße in 56642 Kruft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der der Täter mit einer Brechstange auf den Geschädigten eingeschlagen haben soll. Danach entfernte er sich mit einem roten Kleinwagen in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
(ggf. Ansprechpartner einfügen)

Telefon: 02632-921-0
PI Andernach: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/
dienststellen/polizeipraesidium-koblenz/unsere-dienststellen/polizeid
irektion-koblenz/polizeiinspektion-andernach
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:59

    POL-PDKO: Zeugen gesucht

    Neuwied (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, dem 01. Dezember 2025, haben bislang unbekannte Täter ein Verkehrsschild auf die Feldkircher Straße, Höhe Hausnummer 29, gezogen. Das Schild wurde so auf der Fahrbahn platziert, dass es für den Fahrer eines vorbeifahrenden Linienbusses nicht rechtzeitig erkennbar war. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem Bus und dem Verkehrsschild. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Am Bus ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 13:10

    POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Boppard (ots) - Am Samstagvormittag, den 29.11.2025, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des PENNY Marktes, Casinostraße 60 in 56154 Boppard (Buchholz), zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Skoda Octavia auf dem Parkplatz des PENNY Einkaufmarktes in der Nähe des Eingangs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte dieser einen Unfallschaden an der hinteren ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:55

    POL-PDKO: Polizei Simmern - Wochenendpressemeldung 28-30.11.2025

    Simmern/Hsr. (ots) - Am frühen Samstagnachmittag wurde ein 45-jähriger Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in Sohren einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er führte zuvor einen E-Scooter, stieg aber beim Erblicken der Polizei unvermittelt von seinem Roller ab, um diesen zu schieben. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren