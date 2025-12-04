PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf B421 bei Kappel

Simmern/Hunsrück (ots)

Am 04.12.2025 ereignete sich gegen 07:09 Uhr auf der B 421 zwischen Kappel und Kirchberg ein Verkehrsunfall. Hierbei überholte ein in Fahrtrichtung Kirchberg fahrender PKW einen Schwertransporter, als sich ein LKW auf der Gegenspur näherte. Der Schwertransporter sowie der entgegenkommende LKW mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. Beim Wiedereinscheren touchierte der PKW den Schwertransporter an der linken Seite der Frontstoßstange. Der entgegenkommende LKW setzte seine Fahrt in Richtung Kappel fort. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden LKW, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
i.A. POK Link
06761/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

