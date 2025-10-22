PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Umzug der Agrardieselstelle zum 1. November 2025
Neuer Standort in Hof - bisherige Dienststelle in Selb schließt Ende Oktober

Regensburg (ots)

Die Agrardieselstelle des Hauptzollamts Regensburg verlegt aus organisatorischen Gründen ihren bisherigen Standort in Selb. Ab dem 01. November 2025 befindet sich die Dienststelle in der Köditzer Straße 1, 95030 Hof.

Für Antragstellerinnen und Antragsteller sowie alle weiteren Kontaktpersonen ergeben sich keine Änderungen bei der telefonischen Erreichbarkeit oder den Zuständigkeiten. Die Agrardieselstelle steht weiterhin in gewohntem Umfang für alle Anliegen rund um die Agrardieselvergütung zur Verfügung.

Mit dem Umzug wird eine bessere organisatorische Anbindung an bestehende Strukturen innerhalb der Zollverwaltung angestrebt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Regensburg
Nadine Striegel
Telefon: 0941 2086-1503
E-Mail: presse.hza-regensburg@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell

