POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Lahnstein

Lahnstein (ots)

In den vergangenen Tagen und insbesondere am Donnerstag, 04.12., fanden im Bereich Lahnstein verstärkte Geschwindigkeitskontrollen statt. Der Focus lag darauf, den besonderen Gefahren im Herbst und Winter auf den Straßen zu begegnen. Außer den schlechteren Sicht- und Straßenverhältnissen in der nassen und kalten Jahreszeit, weißt die Polizei nochmals auf das erhöhte Wildwechselrisiko hin. In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Verkehrsunfälle durch Wildtiere. Ziel der Kontrollen ist es, dass Unfallrisiko zu senken und die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen in den kommenden Wochen an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

