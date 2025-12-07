PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B49

Koblenz (ots)

Am 07.12.2025 ereignete sich um 07:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B49. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B49 von Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz vor der Ausfahrt auf die B42 kam er im Kurvenbereich ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb nicht fahrbereit quer auf beiden Fahrstreifen stehen. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt. Die Fahrtrichtung Koblenz war für ca. 1 Stunde gesperrt und der Verkehr musste über Lahnstein abgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

