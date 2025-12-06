PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß B260; Vollsperrung

Lahnstein (ots)

Am 06.12.20.25, ca. 14:45 Uhr, ereignete sich auf der B 260 in Höhe der Ortschaft Friedrichssegen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein PKW-Fahrer aus Rtg. Lahnstein geriet in den Begegnungsverkehr aus Rtg. Bad Ems. Hierbei kollidierte er zunächst mit dem Heck eines anderen PKW-Fahrers, welcher sich in der Folge drehte und an der Leitplanke der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand kam. Darauffolgend geriet der Unfallverursacher gänzlich in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem weiteren PKW. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben dem Unfallverursacher wurden die drei weiteren Fahrzeuginsassen ebenfalls verletzt und zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei dem Unfallverursacher wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Fahrerlaubnis wurde eingezogen. Die B 260 musste während der Unfallaufnahme für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt werden. Neben den Polizeien Lahnstein und Bad Ems kamen die Feuerwehr Lahnstein, vier Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Straßenmeisterei Bad Ems zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 16:08

    POL-PDKO: Diebstahl von Grabkreuzen und Grablampen auf dem Friedhof in Kobern-Gondorf

    Polizei Brodenbach (ots) - Auf dem Friedhof an der Römerstraße in Kobern-Gondorf wurden vermutlich in den vergangenen Tagen mehrere Grabkreuze sowie Grablampen aus Metall entwendet. Bislang sind mehrere betroffene Gräber bekannt. Hinweise zu den Diebstählen werden an die Polizeiwache Brodenbach oder andere Polizeidienststellen erbeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:10

    POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Lahnstein

    Lahnstein (ots) - In den vergangenen Tagen und insbesondere am Donnerstag, 04.12., fanden im Bereich Lahnstein verstärkte Geschwindigkeitskontrollen statt. Der Focus lag darauf, den besonderen Gefahren im Herbst und Winter auf den Straßen zu begegnen. Außer den schlechteren Sicht- und Straßenverhältnissen in der nassen und kalten Jahreszeit, weißt die Polizei ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 15:38

    POL-PDKO: Brand eines Kleintransporters auf der B42 mit Vollsperrung

    Braubach (ots) - Am Donnertag, den 04.12.2025, wird gegen 11:40 Uhr der Vollbrand eines Kleintransporters auf der B 42 in Höhe der Ausfahrt Braubach gemeldet. Der Fahrer stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung ausgehend von der Mittelkonsole fest und lenkte den PKW in eine Nothaltebucht zwischen Braubach-Nord und Braubach-Süd, wo dieser im Frontbereich in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren