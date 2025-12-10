PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter verletzt 21-Jährigen mit Stichwaffe - 1. Folgemeldung - Hinweisportal eingerichtet

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Samstagnachmittag (7. Dezember) wurde ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-verletzt-21-jaehrigen-mit-stichwaffe-mordkommission-eigerichtet-zeugenaufruf

Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Mordkommission fest, dass es an der Einfahrt zu dem Parkplatz vor der Bahnhofsmission zu einem Streit zwischen mehreren Personen kam. Im Zuge dieser Auseinandersetzung stach der Unbekannte mit der Stichwaffe auf den 21-Jährigen ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Beteiligten um Teilnehmer der zuvor in der Essener Innenstadt stattgefundenen Versammlung.

Die Ermittler der Mordkommission werten derzeit zahlreiche Überwachungsvideos rund um den Tatort aus und vernehmen Zeugen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar und Teil der Ermittlungen.

Personen, die Videos oder Fotos von der Tat haben, werden gebeten diese im Hinweisportal der Polizei NRW unter dem Ereignis "Essen: Versuchtes Tötungsdelikt am 07.12.2025 im Nachgang einer Versammlungslage" hochzuladen.

Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de/

Darüber hinaus bittet die Mordkommission Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:00

    POL-E: Essen: Auto fährt Kind über Fuß und flieht - Polizei bittet um Hinweise

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Dienstag, 9. Dezember, wurde eine Siebenjährige bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bornstraße/Ribbeckstraße leicht verletzt. Ein Auto fuhr dem Mädchen über den Fuß und setzte seine Fahrt dann fort. Die Polizei sucht den Fahrer des Wagens sowie Zeugen. Gegen 13:35 Uhr war das siebenjährige Mädchen mit ihrem Vater ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:15

    POL-E: Essen: Unbekannter hebt Bargeld mit entwendeter EC-Karte ab - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45138 E.-Südostviertel: Am 25. Juni dieses Jahres entwendete ein Unbekannter die Geldbörse einer 83-jährigen Dame in einer Straßenbahn. Gegen 13:45 Uhr betrat der Täter dann eine Bank an der Steeler Straße und hob mit der EC-Karte der Frau Bargeld ab. Die Kriminalpolizei sucht den Mann mit Bildern der Überwachungskamera der Bank. Die Fotos finden ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:54

    POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Waren aus Geschäft - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: Am 20. März 2024 entwendeten zwei Unbekannte mehrere Artikel aus einem Haushaltswarengeschäft an der Rüttenscheider Straße. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Gegen 17:30 Uhr betraten die beiden Personen das Geschäft. Im Verkaufsraum sahen sie sich um und nahmen anschließend einen Müslibecher, eine Vorratsdose sowie eine Salz- und Pfeffermühle an sich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren