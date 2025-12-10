Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter verletzt 21-Jährigen mit Stichwaffe - 1. Folgemeldung - Hinweisportal eingerichtet

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Samstagnachmittag (7. Dezember) wurde ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-verletzt-21-jaehrigen-mit-stichwaffe-mordkommission-eigerichtet-zeugenaufruf

Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Mordkommission fest, dass es an der Einfahrt zu dem Parkplatz vor der Bahnhofsmission zu einem Streit zwischen mehreren Personen kam. Im Zuge dieser Auseinandersetzung stach der Unbekannte mit der Stichwaffe auf den 21-Jährigen ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Beteiligten um Teilnehmer der zuvor in der Essener Innenstadt stattgefundenen Versammlung.

Die Ermittler der Mordkommission werten derzeit zahlreiche Überwachungsvideos rund um den Tatort aus und vernehmen Zeugen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar und Teil der Ermittlungen.

Personen, die Videos oder Fotos von der Tat haben, werden gebeten diese im Hinweisportal der Polizei NRW unter dem Ereignis "Essen: Versuchtes Tötungsdelikt am 07.12.2025 im Nachgang einer Versammlungslage" hochzuladen.

Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de/

Darüber hinaus bittet die Mordkommission Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell