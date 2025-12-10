PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Unbekannte heben unrechtmäßig Geld vom Konto einer Seniorin ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Unbekannte hoben zwischen dem 3. und 15. Juni dieses Jahres in einer Bankfiliale am Gervinusplatz mehrfach unrechtmäßig Geld vom Konto einer 85-jährigen Essenerin ab - insgesamt kamen sie auf einen vierstelligen Eurobetrag. Wie die Unbekannten an die Geldkarte gelangten, ist derzeit unbekannt.

Während des Geldabhebens wurden die Unbekannten gefilmt. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/188808

Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen

  • 10.12.2025 – 13:00

    POL-E: Essen: Auto fährt Kind über Fuß und flieht - Polizei bittet um Hinweise

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Dienstag, 9. Dezember, wurde eine Siebenjährige bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bornstraße/Ribbeckstraße leicht verletzt. Ein Auto fuhr dem Mädchen über den Fuß und setzte seine Fahrt dann fort. Die Polizei sucht den Fahrer des Wagens sowie Zeugen. Gegen 13:35 Uhr war das siebenjährige Mädchen mit ihrem Vater ...

  • 09.12.2025 – 14:15

    POL-E: Essen: Unbekannter hebt Bargeld mit entwendeter EC-Karte ab - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45138 E.-Südostviertel: Am 25. Juni dieses Jahres entwendete ein Unbekannter die Geldbörse einer 83-jährigen Dame in einer Straßenbahn. Gegen 13:45 Uhr betrat der Täter dann eine Bank an der Steeler Straße und hob mit der EC-Karte der Frau Bargeld ab. Die Kriminalpolizei sucht den Mann mit Bildern der Überwachungskamera der Bank. Die Fotos finden ...

