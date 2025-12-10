POL-E: Essen: Unbekannte heben unrechtmäßig Geld vom Konto einer Seniorin ab - Fotofahndung

Polizei Essen

45145 E.-Frohnhausen: Unbekannte hoben zwischen dem 3. und 15. Juni dieses Jahres in einer Bankfiliale am Gervinusplatz mehrfach unrechtmäßig Geld vom Konto einer 85-jährigen Essenerin ab - insgesamt kamen sie auf einen vierstelligen Eurobetrag. Wie die Unbekannten an die Geldkarte gelangten, ist derzeit unbekannt.

Während des Geldabhebens wurden die Unbekannten gefilmt. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/188808

Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

