Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Kleinkraftrad und Auto kollidieren - Kradfahrer schwer verletzt

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Auf der Kreuzung Straßburger Allee/Friedrich-Freye-Straße kam es gestern (10. Dezember) zu einem Unfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Der Fahrer des Zweirads (60) wurde schwer verletzt. Gegen 16:50 Uhr fuhr der Fahrer des Kleinkraftrades auf der Straßburger Allee in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. Als er von der linken auf die rechte Spur wechseln wollte, wurde er von einem BMW erfasst und stürzte. Der 60-jährige Kradfahrer war zunächst nicht ansprechbar und wurde von Ersthelfern - darunter ein Notarzt, der nicht im Dienst war - und später von Rettungskräften medizinisch versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Essener Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell