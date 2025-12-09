POL-ME: Polizei berät am "STREIFENWagen" - 2512039

Polizei Mettmann

Erkrath

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind nicht nur die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes, sondern auch die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In dieser sowie in der kommenden Woche ist der STREIFENWagen gleich zweimal in Erkrath-Hochdahl anzutreffen, und zwar jeweils am Donnerstag (11. und 18. Dezember 2025) von 11 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Hochdahler Markt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalprävention werden dort gemeinsam mit dem Erkrather Bezirksdienst zu allen Fragen Rede und Antwort stehen.

Sie möchten wissen, wie Sie sich effektiv vor Einbrüchen, Taschendiebstahl oder Betrug am Telefon schützen können? Dann sind Sie bei den beiden Beratungsterminen gut aufgehoben - denn dort erhalten Sie fachkundige Antworten und wertvolle Tipps!

Ein Thema für die beiden Info-Termine mit der Polizei sind aber auch die Vorkommnisse in der Hochdahler Silvesternacht zum Jahreswechsel 2024 / 2025, als eine größere Gruppe von Jugendlichen im Schutze der Dunkelheit gezielt Müllcontainer in Brand setzte und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit Böllern und Silvesterraketen beschoss.

Die Polizei möchte die Gelegenheit im Rahmen ihrer beiden Info-Termine nutzen, um bereits jetzt im Vorgriff auf die Silvesternacht in wenigen Wochen ansprechbar zu sein und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Im Hinblick auf die Silvesternacht ist die Botschaft der Polizei klar:

Sprechen Sie frühzeitig mit Ihren Kindern, Enkeln oder jüngeren Geschwistern. Viele wissen nicht, wie gefährlich selbst gebaute oder verbotene Böller wirklich sind. Kontrollieren Sie, welche "Knaller" Ihre Kinder kaufen oder geschenkt bekommen. Machen Sie klar, dass das Zünden, Mitführen oder Kaufen illegaler Pyrotechnik strafbar ist - und verdeutlichen Sie, dass es ein absolutes No-Go ist, Raketen, Böller oder sonstige Pyrotechnik zielgerichtet auf Menschen abzufeuern. Solche Aktionen stellen Straftatbestände dar und werden von der Polizei konsequent verfolgt.

