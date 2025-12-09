Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer stößt mit Fußgänger zusammen - 2512036

Hilden (ots)

Am Montag, 8. Dezember 2025, stieß in Hilden auf der Düsseldorfer Straße ein Radfahrer mit einem Fußgänger zusammen. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:15 Uhr fuhr ein 17-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrrad auf dem geteilten Geh- und Radweg der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf-Benrath. Hinter der Einmündung Walter-Wiederhold-Straße stieß er trotz funktionierender Fahrradbeleuchtung aus bisher unbekannten Gründen mit einem 70-jährigen Hildener, der zu Fuß ebenfalls auf dem kombinierten Geh- und Radweg unterwegs war, zusammen.

Der Hildener stürzte und wurde schwer verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.

