Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512027

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitagmittag, 5. Dezember 2025, bis Sonntagvormittag, 7. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in Sekretariat einer Grundschule an der Ansembourgallee in Neviges. In der Zeit von 13 Uhr bis 11:30 Uhr drangen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher durch das Fenster in die Verwaltungsräume ein. Sie leerten einen Feuerlöscher und entwendeten Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Im gleichen Zeitraum kam es in Tatortnähe zu einem weiteren Einbruch. In der Zeit von Freitagnachmittag, 5. Dezember 2025, gegen 16:30 Uhr, bis Sonntagabend, 7. Dezember 2025, gegen 19:30 Uhr, drangen die bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher gewaltsam durch eine rückwärtige Eingangstür in die Räume des nahegelegenen Kindergartens an der Klosterstraße ein. Im Erdgeschoss entleerten sie, wie in den Räumlichkeiten der Grundschule, einen Feuerlöscher. Zudem entwendeten sie ein Mobiltelefon. Der entstandene Sachschaden wird auch hier auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Freitag, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Danziger Platz in Velbert. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 22:40 Uhr drangen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher gewaltsam durch die Balkontür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 4. Dezember 2025, bis Freitagvormittag, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in Mehrfamilienhaus am Grüner Weg in Tiefenbroich. In der Zeit von 17 Uhr bis 10:40 Uhr drangen Einbrecherinnen oder Einbrecher durch ein Fenster gewaltsam in die Wohnräume im Erdgeschoss ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Konkrete Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Freitagvormittag, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Kohlstraße in Hösel. In der Zeit von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr drangen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem mehrere Flaschen Champagner und eine Sporttasche. Sie flohen anschließend unerkannt. Der Beuteschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Freitagvormittag, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Anschrift Bendenkamp in Ratingen-West. In der Zeit von 10:10 Uhr bis 13:30 Uhr drangen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem einen Möbeltresor. Vermutlich durch einen Seiteneingang flohen sie anschließend mitsamt ihrer Tatbeute unerkannt. Konkrete Angaben zu den weiteren gestohlenen Wertgegenständen lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am späten Freitagnachmittag, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Noldenkothen in Ratingen-Ost. Gegen 17:40 Uhr schlug ein bisher unbekannter Einbrecher das Glas der rückwärtig gelegenen Terrassentür ein und gelangte so in die Wohnräume der zu diesem Zeitpunkt abwesenden Geschädigten. Diese wurden durch eine installierte Überwachungskamera auf den Einbruch aufmerksam und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte umstellten das Wohnhaus und durchsuchten dieses mit einem Polizeihund. Der Einbrecher war jedoch bereits unerkannt geflohen und konnte auch im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Er kann lediglich als Mann mit einer dunklen Kapuze beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine Gesichtsmaske. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme des Einbruchs in das Einfamilienhaus an der Straße Noldenkothen wurden die Einsatzkräfte auf einen weiteren Tatort aufmerksam. Unbekannte Täterinnen oder Täter waren in der Zeit vom 2. Dezember 2025, gegen 15 Uhr, bis zum 5. Dezember 2025, gegen 19 Uhr, in gleicher Tatbegehung ebenfalls in das unmittelbar angrenzende Einfamilienhaus eingedrungen und hatten es nach Wertgegenständen durchsucht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In der Zeit von Freitagmittag, 5. Dezember 2025, bis Samstagvormittag, 6. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Graben in Hösel. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 13 Uhr bis 10:30 Uhr gewaltsam durch das Aufhebeln einer zum rückwärtigen Garten gelegenen Terrassentür in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der Sachschaden an der Tür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Nacht auf Samstag, 6. Dezember 2025, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus am Nelkenweg in Homberg. Unbekannte Täterinnen oder Täter versuchten in der Zeit von 19:30 Uhr bis 9:30 Uhr sowohl durch eine Terrassentür zum Wohnzimmer als auch zur Küche gewaltsam in die Wohnräume zu gelangen, was jedoch misslang. Anschließend flohen sie unerkannt. An den Türen entstand ein geschätzter Schaden von jeweils mehreren hundert Euro.

Am Samstagnachmittag, 6. Dezember 2025, kam es auf der Geibelstraße in Homberg zu einem Einbruch. In der Zeit von 17 Uhr bis 22:40 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch eine zur rückwärtig gelegenen Terrasse verglaste Zugangstür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck von bisher nicht näher verifiziertem Wert. Anschließend flohen sie unerkannt. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ebenso am Samstagnachmittag, 6. Dezember 2025, kam es auf der nahe gelegenen Straße Am Wäldchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 16:50 Uhr bis 22 Uhr durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In der Nacht auf Sonntag, 7. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Amselweg in Hösel. In der Zeit von 18 Uhr bis 15 Uhr gelangten unbekannte Täterinnen oder Täter mit Hilfe einer Leiter, die auf dem Grundstück gelagert wurde, in das Obergeschoss des Hauses, wo sie ein Fenster einschlugen um in die Wohnräume der Geschädigten zu gelangen. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Freitagmorgen, 5. Dezember 2025, bis Samstagmittag, 6. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Burscheidter Weg. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 10 Uhr bis 14:50 Uhr durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich durch die Terrassentür verließen die Einbrecherinnen oder Einbrecher anschließend das Haus und flohen in unbekannte Richtung. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Freitagvormittag, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Mozartstraße in Mettmann. In der Zeit von 10:20 Uhr bis 11:45 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am späten Freitagnachmittag, 6. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Laubacher Feld". Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:10 Uhr durch ein in Kipp geöffnetes Fenster in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Vermutlich flohen sie anschließend durch die Terrassentür.

Am 7. Dezember 2025, kam es in der Zeit von 0:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Johannes-Flintrop-Straße. Bisher unbekannte Täterinnen oder Täter brachen durch ein zum Innenhof des Mehrfamilienhauses gelegenes Fenster in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck. Sie flohen anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am späten Freitagnachmittag, 5. Dezember 2025, versuchten zwei bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Weidenweg einzubrechen. Vermutlich gegen 17:45 Uhr gelangten die Männer durch den rückwärtig gelegenen Garten auf die Terrasse des Hauses und schlugen einen Teil der dreifachverglasten Terrassentür ein. Nahezu zeitgleich kehrten die Bewohner des Hauses zurück und das Duo floh unerkannt. Die Einbrecher waren von schlanker Statur, hatten kurzes dunkles Haar und ein europäisches Erscheinungsbild. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. An der Terrassentür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Freitagabend, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Hübben. Gegen 19:10 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines 62-Jährigen. In der Annahme, dass seine Frau nach Hause gekommen sei, begab er sich zunächst nicht zur Tür. Wenige Minuten später ging er ins Erdgeschoss und traf auf einen Unbekannten, der unmittelbar aus der geöffneten Haustür floh. Der circa 1,70 Meter große Mann mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung hatte einen geringen Bargeldbetrag aus dem Flur gestohlen und floh zu Fuß über die Biesenstraße in Richtung Hochdahler Straße. Der 62-jährige Wohnungsinhaber alarmierte die Polizei, die an der Haustür frische Einbruchsschäden feststellte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Einbrecher im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Sonntagabend, 7. Dezember 2025, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Discounter am Lehmkuhler Weg. Gegen 22:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei zu einer Alarmauslösung alarmiert. Am rückwärtigen Eingang des Gebäudes stellten sie frische Einbruchspuren fest und umstellten das Gebäude. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten keine Einbrecherinnen oder Einbrecher festgestellt werden. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Freitag, 6. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hans-Holbein-Straße in Erkrath. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:45 Uhr drangen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher über ein Kaminrohr auf einen Balkon im Obergeschoss des Hauses. Hier öffneten sie gewaltsam die Balkontür und durchsuchten das angrenzende Zimmer nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck und flohen anschließend unerkannt auf dem Einstiegsweg. An der Balkontür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am Samstagnachmittag, 6. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Friedrichstraße in Erkrath. In der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag und flohen anschließend unerkannt. An der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Montag, 8. Dezember 2025, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Anschrift Neuer Markt. Gegen 3:12 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer die verglaste Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Als ein akustischer Alarm ausgelöst wurde, flohen die Männer unerkannt. Sie konnten trotz schnell eingetroffener Einsatzkräfte im Umfeld nicht mehr festgestellt werden.

Die Männer können aufgrund vorliegender Aufzeichnungen aus der Überwachungskamera folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter: - circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß - bekleidet mit einer grünen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose - trug eine schwarze Sturmhaube

2. Täter - circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß - bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose mit weißen Streifen an der Seite - er trug eine schwarze Baseballkappe, Gartenhandschuhe und einen Rucksack der Marke "Nike"

Der an der Eingangstür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in Hochparterre am Fuchspfad. In der Zeit von 14 Uhr bis 21 Uhr schlugen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter ein Fenster ein und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck von bisher nicht näher benanntem Wert. Am Fenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Freitagabend, 5. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus am Badgasteiner Weg in Baumberg. In der Zeit von 18 Uhr bis 22:15 Uhr schlugen Einbrecherinnen oder Einbrecher das Fensterglas der Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Samstag, 6. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Monheim am Rhein. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 11:40 Uhr bis 18:40 Uhr durch die rückwärtige Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Samstagnachmittag, 6. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Marderstraße. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 14:50 Uhr bis 20:40 Uhr nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gewaltsam durch die Terrassentür in das Einfamilienreihenhaus der Geschädigten ein. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob etwas gestohlen wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht angegeben werden.

Am Abend des 6. Dezember 2025 kam es an der Brombeerhecke zu einem Einbruch. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 18:45 Uhr bis 23:40 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in das Einfamilienhaus der Geschädigten ein. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen und entwendeten Elektronikartikel. Anschließend flohen sie unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Beuteschaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell