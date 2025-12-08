Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden und ein Schwerverletzter - Verkehrsunfall in Velbert - 2512031

Velbert (ots)

Am Montagmorgen, 8. Dezember 2025, kollidierten in Velbert bei einem Verkehrsunfall drei Fahrzeuge an der Kreuzung Kettwiger Straße/Hildegardstraße. Der Fahrer eines Opel Astra wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8 Uhr bog ein 59-jähriger Velberter mit seinem VW ID3 von der Hildegardstraße nach links auf die Kettwiger Straße ab, nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen ohne - wie durch ein Stop-Schild vorgeschrieben - an der Haltelinie anzuhalten. Dadurch kollidierte sein Auto mit dem vorfahrtberechtigen Opel Astra eines 62-Jährigen aus Heiligenhaus, der die Kettwiger Straße in Richtung Werdener Straße befuhr. Der Opel geriet durch den Zusammenprall ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden VW Passat eines 43-jährigen Velberters.

Der Fahrer des Opel wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Passat-Fahrer trug leichte Verletzungen davon, der Fahrer des ID3 blieb unverletzt.

An den Autos entstand nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

