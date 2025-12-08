POL-ME: Auch Wohnmobil und Caddy brannten: Polizei ermittelt - 2512032

Polizei Mettmann

Wie bereits berichtet, brannte in der Nacht auf Montag (8. Dezember 2025) ein Auto im Monheimer Ortsteil Baumberg (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2512030 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6174545). Nur wenige Stunden zuvor brannten auch im Berliner Viertel zwei Fahrzeuge - darunter ein Wohnmobil. Die Polizei ermittelt und prüft etwaige Tatzusammenhänge.

Folgendes war geschehen:

Am späten Sonntagabend (7. Dezember 2025) hörte ein Anwohner der Schöneberger Straße gegen 23:15 einen lauten Knall. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass ein auf Höhe der Hausnummer 1 abgestelltes Wohnmobil brannte und die Flammen schon auf einen daneben geparkten VW Caddy übergriffen. Der Mann alarmierte umgehend die Feuerwehr, die zwar schnell vor Ort war, jedoch nicht verhindern konnte, dass beide Fahrzeuge vollständig abbrannten.

Die ebenfalls alarmierte Polizei fahndete im Umfeld nach möglichen Brandverursachern, konnte jedoch keine verdächtigen Personen antreffen. Die genaue Brandursache ist nach ersten Ermittlungen noch unklar - die Polizei geht jedoch derzeit davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat am späten Sonntagabend verdächtige Personen im Bereich der Schöneberger Straße beobachtet? Hinweis nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

